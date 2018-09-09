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Пенсійна реформа в дії: майже
половина українців не...

Пенсійна реформа в дії: майже половина українців не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 вер, 2018 18:23

Пенсійна реформа в дії: майже половина українців не...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні вимоги до стажу щорічно зростатимуть аж до 2028-го року.

Дивися повний текст Пенсійна реформа в дії: майже половина українців не зможе виконати вимоги щодо стажу.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 15 вер, 2018 18:24

Задним числом поменяли правила выхода на пенсию. Это геноцид украинских пенсионеров.
zloy_ukr
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