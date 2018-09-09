В Україні вимоги до стажу щорічно зростатимуть аж до 2028-го року.
Дивися повний текст Пенсійна реформа в дії: майже половина українців не зможе виконати вимоги щодо стажу.
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Додано: Суб 15 вер, 2018 18:23
Пенсійна реформа в дії: майже половина українців не...
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Дивися повний текст Пенсійна реформа в дії: майже половина українців не зможе виконати вимоги щодо стажу.
Додано: Суб 15 вер, 2018 18:24
Задним числом поменяли правила выхода на пенсию. Это геноцид украинских пенсионеров.
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