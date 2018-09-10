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Експерт розповів, що стало причиною злету ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 15 вер, 2018 18:48
Пропонуємо до обговорення:
Протягом останніх тижнів на тлі поновлення багатьма криптовалютами своїх річних мінімумів один з співзасновників Ethereum спробував переконати популярні ЗМІ в тому, що сегмент цифрових активів, як і раніше, чекає велике майбутнє.
Дивися повний текст Експерт розповів, що стало причиною злету ринку криптовалют і його зниження
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Додано: Суб 15 вер, 2018 18:48
Похоже Лубин просто не успел слить эфир. А вот Виталик успел.
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siriys
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