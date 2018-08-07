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Названо найнещасливішу
країну - рейтинг

Названо найнещасливішу країну - рейтинг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 вер, 2018 18:53

Названо найнещасливішу країну - рейтинг

Пропонуємо до обговорення:
Кількість людей, які кажуть, що відчувають стрес і занепокоєння, зростає, свідчать дані опитування інституту Gallup.

Дивися повний текст Названо найнещасливішу країну - рейтинг.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 15 вер, 2018 18:53

Свежо предание, да верится с трудом.
ruvex
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