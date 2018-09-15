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Юристи висловилися щодо
отримання українцями...

Юристи висловилися щодо отримання українцями...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 вер, 2018 19:59

Юристи висловилися щодо отримання українцями...

Пропонуємо до обговорення:
Масового звернення українців для отримання так званої "будівельної амністії" не буде.

Дивися повний текст Юристи висловилися щодо отримання українцями \"будівельної амністії\".
R2
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Повідомлення Додано: Суб 15 вер, 2018 20:00

Лучше бы написали, когда будет амнистия на пристройки, мансарды,гаражи, сараи и др.халабуды в частном секторе.
warlamp
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