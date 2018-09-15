Масового звернення українців для отримання так званої "будівельної амністії" не буде.
Дивися повний текст Юристи висловилися щодо отримання українцями \"будівельної амністії\".
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Додано: Суб 15 вер, 2018 19:59
Юристи висловилися щодо отримання українцями...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Юристи висловилися щодо отримання українцями \"будівельної амністії\".
Додано: Суб 15 вер, 2018 20:00
Лучше бы написали, когда будет амнистия на пристройки, мансарды,гаражи, сараи и др.халабуды в частном секторе.
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