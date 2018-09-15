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Доходи Порошенка 2018 року зросли у п'ять разів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 15 вер, 2018 23:05
Пропонуємо до обговорення:
Президент Петро Порошенко задекларував ще 1,4 млн гривень процентного доходу від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку (МІБ).
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