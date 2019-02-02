Президент Петро Порошенко задекларував ще 1,4 млн гривень процентного доходу від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку (МІБ).
Дивися повний текст Доходи Порошенка 2018 року зросли у п'ять разів.
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Додано: Суб 15 вер, 2018 23:05
Доходи Порошенка 2018 року зросли у п'ять разів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Доходи Порошенка 2018 року зросли у п'ять разів.
Додано: Пон 17 вер, 2018 09:44
И это только та прибыль, которую пришлось открыто показать. А сколько ещё с Рошена насыпалось, а взятки и прочие грязные деньги. Петя за 2017 минимум лярд гривен срубил.
Додано: Суб 22 вер, 2018 14:14
Re: Доходи Порошенка 2018 року зросли у п'ять разів
В Рошене там как раз прибыль белее белого
Додано: Суб 12 січ, 2019 23:20
Зачем обижать? Официально 500 000 000 грн передал Украине! При максимум 150 000 000 в год! Одолжил у Народа с Ахметовым, на "Роттердам +"?
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