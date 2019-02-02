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Доходи Порошенка 2018
року зросли у п'ять разів

Доходи Порошенка 2018 року зросли у п'ять разів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 вер, 2018 23:05

Доходи Порошенка 2018 року зросли у п'ять разів

Пропонуємо до обговорення:
Президент Петро Порошенко задекларував ще 1,4 млн гривень процентного доходу від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку (МІБ).

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 09:44

И это только та прибыль, которую пришлось открыто показать. А сколько ещё с Рошена насыпалось, а взятки и прочие грязные деньги. Петя за 2017 минимум лярд гривен срубил.
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: Суб 22 вер, 2018 14:14

Re: Доходи Порошенка 2018 року зросли у п'ять разів

priem_metalla86 написав:И это только та прибыль, которую пришлось открыто показать. А сколько ещё с Рошена насыпалось, а взятки и прочие грязные деньги. Петя за 2017 минимум лярд гривен срубил.
В Рошене там как раз прибыль белее белого
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 23:20

Зачем обижать? Официально 500 000 000 грн передал Украине! При максимум 150 000 000 в год! Одолжил у Народа с Ахметовым, на "Роттердам +"?
vshatokhin1949
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 14:36

Состояние в 2013 - 1,6 млрд, а сегодня "вырос" до 1,1. Обогатился.
lukor
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