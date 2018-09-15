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У Києві презентували новий
український військовий катер...

У Києві презентували новий український військовий катер...
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Повідомлення Додано: Суб 15 вер, 2018 23:21

У Києві презентували новий український військовий катер...

Пропонуємо до обговорення:
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов взяв участь в урочистій церемонії спуску десантно-штурмового катера "Кентавр". Під час презентації він наголосив на тому, що катер нічим не поступається світовим аналогам.

Дивися повний текст У Києві презентували новий український військовий катер «Кентавр».
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Повідомлення Додано: Суб 15 вер, 2018 23:21

В квітні 2016 року планувалося закласти 3 катери типу «Кентавр» на заводі «Кузня на Рибальському» в Києві[10]. 24 травня 2016 року стало відомо, що Міністерство оборони України уклало з ПАТ «Завод „Кузня на Рибальському“» контракт на будівництво двох катерів проекту 58181 «Кентавр». Згідно оновлених планів, надалі, протягом наступних трьох років заплановане будівництво ще двох десантних катерів щороку[2].

28 грудня 2016 року відбулась закладка перших двох катерів цього проекту, при цьому в їхнє озброєння та комплектацію були внесені зміни з метою підвищення бойового потенціалу[11]. Спуск на воду відбувся у вересні 2018 року[12].

Проте через брак деяких агрегатів відбулись затримки з термінами будівництва. Та за словами командувача ВМС України Ігоря Воронченка ці проблеми вдалось вирішити.[13][14]

(из Википедии:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1 ... 1%83_58181
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