У Києві презентували новий український військовий катер...
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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов взяв участь в урочистій церемонії спуску десантно-штурмового катера "Кентавр". Під час презентації він наголосив на тому, що катер нічим не поступається світовим аналогам.
В квітні 2016 року планувалося закласти 3 катери типу «Кентавр» на заводі «Кузня на Рибальському» в Києві[10]. 24 травня 2016 року стало відомо, що Міністерство оборони України уклало з ПАТ «Завод „Кузня на Рибальському“» контракт на будівництво двох катерів проекту 58181 «Кентавр». Згідно оновлених планів, надалі, протягом наступних трьох років заплановане будівництво ще двох десантних катерів щороку[2].
28 грудня 2016 року відбулась закладка перших двох катерів цього проекту, при цьому в їхнє озброєння та комплектацію були внесені зміни з метою підвищення бойового потенціалу[11]. Спуск на воду відбувся у вересні 2018 року[12].
Проте через брак деяких агрегатів відбулись затримки з термінами будівництва. Та за словами командувача ВМС України Ігоря Воронченка ці проблеми вдалось вирішити.[13][14]