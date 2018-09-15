Кожен водій може назвати декілька моделей, які заслужили несхвальні слова.
Дивися повний текст Названо автомобілі, які стали розчаруванням для водіїв.
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Додано: Нед 16 вер, 2018 01:54
Названо автомобілі, які стали розчаруванням для водіїв
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Дивися повний текст Названо автомобілі, які стали розчаруванням для водіїв.
Додано: Нед 16 вер, 2018 01:54
ауди А2 не проваливается в цене - не дешевеет, ездит по полмиллиона км на одном маоторе, моторы дешевые для заменю, и машина супер экономная, дизельная версия 1,2 - без налога шла, корпус из алюминия - вечный как у А8, эта была супер покупка у людей.
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