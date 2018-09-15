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Названо автомобілі, які стали
розчаруванням для водіїв

Названо автомобілі, які стали розчаруванням для водіїв
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 вер, 2018 01:54

Названо автомобілі, які стали розчаруванням для водіїв

Пропонуємо до обговорення:
Кожен водій може назвати декілька моделей, які заслужили несхвальні слова.

Дивися повний текст Названо автомобілі, які стали розчаруванням для водіїв.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 16 вер, 2018 01:54

ауди А2 не проваливается в цене - не дешевеет, ездит по полмиллиона км на одном маоторе, моторы дешевые для заменю, и машина супер экономная, дизельная версия 1,2 - без налога шла, корпус из алюминия - вечный как у А8, эта была супер покупка у людей.
Kripo
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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