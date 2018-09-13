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Від 10 до 140 тис. грн: експерт розповіла про зарплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 16 вер, 2018 03:15
Пропонуємо до обговорення:
Найменшу заробітну плату пропонують фахівцям початкового рівня - близько 10 тис. грн.
Дивися повний текст Від 10 до 140 тис. грн: експерт розповіла про зарплати програмістів (інфографіка)
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