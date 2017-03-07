БИЗНЕС-ПЕРЕВОДЧИК В ШАНХАЕ ОЛЬГА ГУБИНА

ХОТИТЕ ОРГАНИЗОВАТЬ СЕРЬЁЗНЫЙ БИЗНЕС С КИТАЕМ?
РАБОТАЙТЕ С ПРОФЕССИОНАЛАМИ !
Квалифицированный лингвист-переводчик китайского языка, обладатель степени
MBA, специалист в сфере ведения бизнеса в Китае обеспечит Вам гарантированно
качественный перевод на бизнес-переговорах в Шанхае, провинциях Чжэцзян и
Цзянсу (Zhejiang, Jiangsu).
Меня зовут Ольга Губина, гражданка России. Постоянно живу и работаю в Китае
с 2003 года.
Рабочие языки: русский, китайский, английский.
Русский - родной. Китайский - 10 уровень HSK (2007 год).
Английский - профессиональный уровень (имею диплом университета).
Специализация: деловой и технический перевод, промышленное оборудование.
Богатый опыт работы в сфере ведения бизнеса в Китае подкреплён теоретическими
знаниями. Закончила аспирантуру в Шанхайском университете по специальности
"Управление бизнесом". Имею опыт представительской деятельности и организации
работы представительства Российской компании в Китае.
Какие услуги я могу Вам предложить?
Переводческие и представительские услуги в Китае:
* Устный последовательный перевод на деловых переговорах.
* Сопровождение на тематических выставках в Шанхае.
* Сопровождение в бизнес-командировках по Китаю.
* Поиск промышленного оборудования.
* Контроль наличия и качества товара.
* Проверка потенциальных поставщиков на надёжность.
Подробнее обо мне и моей деятельности в Китае Вы можете прочитать на сайте.