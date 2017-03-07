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БИЗНЕС-ПЕРЕВОДЧИК В
ШАНХАЕ ОЛЬГА ГУБИНА

БИЗНЕС-ПЕРЕВОДЧИК В ШАНХАЕ ОЛЬГА ГУБИНА
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Повідомлення Додано: Нед 16 вер, 2018 06:29

БИЗНЕС-ПЕРЕВОДЧИК В ШАНХАЕ ОЛЬГА ГУБИНА

БИЗНЕС-ПЕРЕВОДЧИК В ШАНХАЕ | ОЛЬГА ГУБИНА

ХОТИТЕ ОРГАНИЗОВАТЬ СЕРЬЁЗНЫЙ БИЗНЕС С КИТАЕМ?

РАБОТАЙТЕ С ПРОФЕССИОНАЛАМИ !

Квалифицированный лингвист-переводчик китайского языка, обладатель степени

MBA, специалист в сфере ведения бизнеса в Китае обеспечит Вам гарантированно

качественный перевод на бизнес-переговорах в Шанхае, провинциях Чжэцзян и

Цзянсу (Zhejiang, Jiangsu).


Меня зовут Ольга Губина, гражданка России. Постоянно живу и работаю в Китае

с 2003 года.

Рабочие языки: русский, китайский, английский.

Русский - родной. Китайский - 10 уровень HSK (2007 год).

Английский - профессиональный уровень (имею диплом университета).

Специализация: деловой и технический перевод, промышленное оборудование.

Богатый опыт работы в сфере ведения бизнеса в Китае подкреплён теоретическими

знаниями. Закончила аспирантуру в Шанхайском университете по специальности

"Управление бизнесом". Имею опыт представительской деятельности и организации

работы представительства Российской компании в Китае.

Какие услуги я могу Вам предложить?

Переводческие и представительские услуги в Китае:

* Устный последовательный перевод на деловых переговорах.

* Сопровождение на тематических выставках в Шанхае.

* Сопровождение в бизнес-командировках по Китаю.

* Поиск промышленного оборудования.

* Контроль наличия и качества товара.

* Проверка потенциальных поставщиков на надёжность.

Подробнее обо мне и моей деятельности в Китае Вы можете прочитать на сайте.

:arrow: http://www.olga-gubina.ru
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