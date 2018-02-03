RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Тільки чверть покупок
українці оплачують картками

Тільки чверть покупок українці оплачують картками
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 вер, 2018 08:08

Тільки чверть покупок українці оплачують картками

Пропонуємо до обговорення:
Такі дані наводить державна служба статистики.

Дивися повний текст Тільки чверть покупок українці оплачують картками.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84517
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 вер, 2018 09:21

R2

Особисто для мене оплата карткою неприйнятна з кількох причин:
1) На касі видають, замість одного чеку – цілий оберемок, та ще й розрізаний навпіл... Незручно складати, зберігати...
2) Хтось отримує дані про мої витрати... Коли, де, скільки (грошей; товарів; білків, жирів, вуглеводів, консервантів...) Я сам не маю цих даних (бо не буду ж сидіти й переписувати склад з етитеток, особливо, якщо там неправдиві дані...), а хтось має повну базу даних, і краще за мене знає стан мого здоров'я... Але ж не розкаже! Та вдавіться ви своїми картками!!
3) Засвічувати картку і пін? А потім боятись, що вкрадуть гроші?
4) На поточний рахунок не нараховують %.
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
Bobua
 
Повідомлень: 592
З нами з: 24.08.10
Подякував: 50 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bobua і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці зможуть стежити за своїм багажем онлайн
R2 » Сер 12 вер, 2018 18:40
2 71
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 вер, 2018 20:46
antey1969
Більше половини своїх доходів українці витрачають на...
R2 » Пон 10 вер, 2018 12:20
1 54
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 вер, 2018 12:20
ЯЧитатель
Як українці можуть економити на комуналці - експерт 1, 2
R2 » Суб 03 лют, 2018 11:44
11 1442
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 вер, 2018 18:41
finuser222

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.