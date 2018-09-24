Тільки чверть покупок українці оплачують картками

Додано: Нед 16 вер, 2018 09:21

R2



Особисто для мене оплата карткою неприйнятна з кількох причин:

1) На касі видають, замість одного чеку – цілий оберемок, та ще й розрізаний навпіл... Незручно складати, зберігати...

2) Хтось отримує дані про мої витрати... Коли, де, скільки (грошей; товарів; білків, жирів, вуглеводів, консервантів...) Я сам не маю цих даних (бо не буду ж сидіти й переписувати склад з етитеток, особливо, якщо там неправдиві дані...), а хтось має повну базу даних, і краще за мене знає стан мого здоров'я... Але ж не розкаже! Та вдавіться ви своїми картками!!

3) Засвічувати картку і пін? А потім боятись, що вкрадуть гроші?

4) На поточний рахунок не нараховують %.

А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html