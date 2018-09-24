Такі дані наводить державна служба статистики.
Дивися повний текст Тільки чверть покупок українці оплачують картками.
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Додано: Нед 16 вер, 2018 08:08
Тільки чверть покупок українці оплачують картками
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тільки чверть покупок українці оплачують картками.
Додано: Нед 16 вер, 2018 09:21
R2
Особисто для мене оплата карткою неприйнятна з кількох причин:
1) На касі видають, замість одного чеку – цілий оберемок, та ще й розрізаний навпіл... Незручно складати, зберігати...
2) Хтось отримує дані про мої витрати... Коли, де, скільки (грошей; товарів; білків, жирів, вуглеводів, консервантів...) Я сам не маю цих даних (бо не буду ж сидіти й переписувати склад з етитеток, особливо, якщо там неправдиві дані...), а хтось має повну базу даних, і краще за мене знає стан мого здоров'я... Але ж не розкаже! Та вдавіться ви своїми картками!!
3) Засвічувати картку і пін? А потім боятись, що вкрадуть гроші?
4) На поточний рахунок не нараховують %.
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
Додано: Чет 20 вер, 2018 15:28
Bobua, ваши аргументы можно перебить другими. Например, кэшбеком. Который активно популяризируется даже этим порталом и многими ему подобными. У того же Монобанка весьма интересная программа кэшбека, Альфа, ТАС тоже не отстают.
Второе - об этом в своё время активно крутили социальную рекламу про щипача. Который вытащил кошелёк в автобусе у человека, а вместо налички увидел в нём целую кипу карт. Соответственно, человек, у которого украли кошелёк, по факту своих денег не лишился. Карманники - это ещё ладно, кошельки не каждый день крадут. Но хотя бы то, что не надо с собой таскать кучу налички, уже удобно.
Остальные причины также выглядят надуманными. Без обид, но от них веет какой-то совковой старомодностью и нежеланием идти в ногу со временем. Страх, что "кто-то там получает данные" - это как в СССР боязнь, что вокруг одни враги, которые скоро нападут. Кипа чеков - их два всего выдают вместо одного, банковский и, собственно, тот, который вы получаете при оплате наличными. Ничего личного к вам, но позиция у вас, мягко говоря, спорная.
Додано: Нед 23 вер, 2018 20:23
winstrolstanozolon
Люди вже відповіли на це "перебивання" – тільки чверть купилась на "безплатний сир" Крім того, як слушно зазначаєте – по нього ще й треба ходити в якісь мутні банки.
Якщо у людини купа карт – то там купа грошей. Через інет можна вивести. Та навіть поповнити одноразовий моб.телефон, а потім вивести на так само одноразову(?) карту...
І для чого людині, в повсякденному житті, купа готівки? І вже тим більше, якщо таки треба нести багато, то чому в гаманці? (який лише для поточних витрат має бути...)
Два чеки – то якраз вдвічі більше, аніж потрібно...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
Додано: Пон 24 вер, 2018 10:11
Классчический набор глупых мифов.
Нет полной базы данных с вашими белками и углеводами, даже по расходам нет.
И ваше здоровье кроме вас никому не интересно.
У нас до такого еще как до Луны раком.
Ваш пин никто не видит и он светится, разве что вы вслух его произносите когда набираете.
Прокремлевский тролль.
Додано: Пон 24 вер, 2018 12:42
Re: Тільки чверть покупок українці оплачують картками
Bobua
1) При оплаті готівкою ви отримаєте той сами великий чек, прост обез малого (що з термінала). Нічим зручніше не стає.
2) Наразі ніхто не отримує, ніде немає прив"язки транзакції по вашій картці до вмісту чеку (хоча теоретично таке можливе, але тільки за умови інтеграції ПО магазину та банку-еквайра, і було б вельми зручно для особистої звітності). То ж наразі ніхто такох бази не має.
3) Можна не засвічувати. А засвічувати вміст гаманця вам не страшно - з тим самим успіхом можуть вкрасти грощі, причому миттєво, без можливості заблокувати, без можливості поставити ліміт, без можливості, хоча б часткової, відмінити операції?
4) Дивлячись на який. Та й на готівку точно відсотки не нараховують.
То ж всі ваші аргументи - висмоктані з пальця, вже вибачте
Додано: Суб 06 жов, 2018 11:24
Faceless
1) Зазвичай прості (товарні) чеки можна скласти вдвоє і легко запхгути в гаманець. Або, інколи, – вчетверо. Два чеки, та ще й розрізані – дуже складно...
2) От Ви й самі розумієте наскільки просто то зробити... Але, водночас, чомусь вірите, що "вони цього не роблять". Це так по-дитячому. Так само, як і віра, що пересування мобілок не записують (а насправді – навіть у газетах пишуть, що це вже один зі способів пошуку людей з місця злочину). Бачите (в смс про оплату в крамниці) – назву й номер тієї крамниці, але чомусь думаєте, що інші дані не передають і не зберігають (а напр., для "запобігання злочинам", або для перевірки відповідності витрат до психопрофілю клієнта банку – з метою оперативного блокування карти і захисту грошей клієнта ).
3) Лише в Авалі бачив на банкоматі захист клавіатури від спостереження. У крамницях ПІН вводите поспішаючи і в абс.беззахисних умовах...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
Додано: Суб 06 жов, 2018 11:34
Re: Тільки чверть покупок українці оплачують картками
З мобілками інша ситуація - ваш оператор фактично єдиний, хто постійно може знати місце розташування (досить приблизно, за вишками) і в якого в системі б будь-якому разі це так ци інакше фіксується.
З магазинами - сотні торгових точок, що мають різні ьанки-еквайри, і ніякого каналу передачі даних з чеку. Ви вигадуєте нісенітниці на рівні дитячих теорій змови. Навіть ті торгові мережі, що мають багато магазинів, не можуть вас відслідковувати за платіжною карткою, бо й не мають права фіксувати ці дані, й можливості - оплата проходить через термінал, що не передає ці дані. Але їм то й не треба, якщо ви користуєтеся, наприклад, бонусними картками, як то Сільпо чи Новус - незалежно, готівкою ви платите чи карткою. В мобільному застосунку Сільпо можна переглянути всі свої покупки детально. Але платіжна картка тут ні до чого, як і ваша параноя.
Щодо вводу ПІНу - ніхто не заважає, як ви так переживаєте, прикрити рукою пінпад чи клавіатуру терміналу, а краще - розраховуватись безконтактно. Крім як підглянути пінкод зловмиснику ще треба заволодіти самою карткою, з тим же успіхом він заволодіє і всією готівкою - то ж ризики для готівки менші не стають.
Додано: Суб 06 жов, 2018 13:10
Faceless
– Ви офіцер гру?
– А ви офіцер гру?
– Ні, я не офіцер...
– І я не офіцер...
Знаєте, а віра (чи НЕвіра) – це й справді дивно.
Віддавна влада мріяла про повний контроль над масами.
Совєти, в цьому скаженому прагненні, – перейшли всі писані й неписані межі.
А от тепер, коли вже є готові інструменти неявного, непрямого впливу – Ви кажете щось на кшталт: "а нащо воно їм..."
Це так кумедно.
І ще згадалась історія з ПриватБанком.
Десь читав (шукати не буду, бо як не вірите, то це неможливо змінити), що їх базу даних про клієнтів тягнули сторонні особи, здається навіть з Московії, а адміни банку чатились – переривати передачу даних, чи не переривати? Так і не перервали... А це ж банк! НайБільший! Банківська Таємниця. Яку буцімто й податкова "не може" обійти
То що вже тоді казати про крамниці?
Як, що і навіщо їм захищати?
Більше того – вони й самі можуть передавати дані для маркетингових досліджень (щоби знати більше про своїх покупців і про способи вилучення їх грошей).
Як висновок: я не стверджую, що збір даних відбувається явно, неприкрито, і з залученням рядових працівників, звиклих пліткувати.
Але – це роблять просто тому, що нема розумних, об'єктивних причин не робити.
Так само як гугля збирає профіль кожної людини (див. цільову рекламу, і чит. оповідання Корі Доктороу "ВиГуглений", є укр.), так і в офлайні вже мають робити щось подібне.
P.S.
https://news.finance.ua/ua/news/-/43602 ... vronomerah
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
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