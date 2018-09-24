RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Тільки чверть покупок
українці оплачують картками

Тільки чверть покупок українці оплачують картками
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 13:22

Очень сомнительно, что четверть покупок делается через карточки, цифра слишком завышена, это цифра характерна для супермаркетов или для магазинов, но супермаркеты еще не вся жизнь.
freeze
4
 
Повідомлень: 8208
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2331 раз.
Подякували: 3246 раз.
 
Профіль
12
1
1
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 13:38

По данным НБУ, в первом полугодии 2018 года 77,6% операций с банковскими картами были безналичными. В денежном измерении на безнал пришлось 44,1%.

Приватбанк тоже озвучивает интересные цифры...
Ежемесячно клиенты ПриватБанка покупают в украинских и зарубежных интернет-магазинах товаров на сумму свыше 7,5 млрд грн и явно не за наличку.
За первые полгода объем ежемесячных трат украинцев в интернет-магазинах вырос на 17%. Если в январе 2018 года картами ПриватБанка было оплачено 11 млн покупок на 6,4 млрд грн, то уже в августе выросло как количество покупок, так и сумма оплат – с 6,4 до 7,5 млрд грн.
Qwerty1999
 
Повідомлень: 11
З нами з: 11.12.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: p_a_l, Qwerty1999 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як українці купували авто у вересні: статистика
R2 » Чет 04 жов, 2018 19:55
4 111
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 жов, 2018 12:25
Faceless
Тепер всі українці можуть ініціювати видачу ID-картки онлайн
R2 » Сер 03 жов, 2018 19:34
1 45
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 жов, 2018 19:34
live_gp
Українці платитимуть за тепло по новій схемі 1 ... 4, 5, 6
R2 » Пон 24 вер, 2018 13:16
52 2829
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 жов, 2018 16:05
antey1969

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.