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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 13:22
Очень сомнительно, что четверть покупок делается через карточки, цифра слишком завышена, это цифра характерна для супермаркетов или для магазинов, но супермаркеты еще не вся жизнь.
Додано: Суб 06 жов, 2018 13:38
По данным НБУ, в первом полугодии 2018 года 77,6% операций с банковскими картами были безналичными. В денежном измерении на безнал пришлось 44,1%.
Приватбанк тоже озвучивает интересные цифры...
Ежемесячно клиенты ПриватБанка покупают в украинских и зарубежных интернет-магазинах товаров на сумму свыше 7,5 млрд грн и явно не за наличку.
За первые полгода объем ежемесячных трат украинцев в интернет-магазинах вырос на 17%. Если в январе 2018 года картами ПриватБанка было оплачено 11 млн покупок на 6,4 млрд грн, то уже в августе выросло как количество покупок, так и сумма оплат – с 6,4 до 7,5 млрд грн.
Додано: Суб 06 жов, 2018 14:07
Re: Тільки чверть покупок українці оплачують картками
В Польше о том, как выглядят наличные деньги, уже забыл. За все время только пару раз на ярмарках у продавцов не было терминала.
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