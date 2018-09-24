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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 13:22
Очень сомнительно, что четверть покупок делается через карточки, цифра слишком завышена, это цифра характерна для супермаркетов или для магазинов, но супермаркеты еще не вся жизнь.
Додано: Суб 06 жов, 2018 13:38
По данным НБУ, в первом полугодии 2018 года 77,6% операций с банковскими картами были безналичными. В денежном измерении на безнал пришлось 44,1%.
Приватбанк тоже озвучивает интересные цифры...
Ежемесячно клиенты ПриватБанка покупают в украинских и зарубежных интернет-магазинах товаров на сумму свыше 7,5 млрд грн и явно не за наличку.
За первые полгода объем ежемесячных трат украинцев в интернет-магазинах вырос на 17%. Если в январе 2018 года картами ПриватБанка было оплачено 11 млн покупок на 6,4 млрд грн, то уже в августе выросло как количество покупок, так и сумма оплат – с 6,4 до 7,5 млрд грн.
Додано: Суб 06 жов, 2018 14:07
Re: Тільки чверть покупок українці оплачують картками
В Польше о том, как выглядят наличные деньги, уже забыл. За все время только пару раз на ярмарках у продавцов не было терминала.
Додано: Суб 06 жов, 2018 15:42
Re: Тільки чверть покупок українці оплачують картками
Почему же, если речь о чем-то среднем, то вполне может быть. В крупных городах при желании можно практически не пользоваться наличкой. В кофейне рядом как то поинтересовался - какая часть покупок проходит картой - оказалось, почти все, в кассе редко больше пары сотен гривен. В супермаркетах - уже подавляющее большинство оплат карточкой. Всю коммуналку, телефон - давно можно платить с карты. То же касается одежды, обуви, ЖД, авиабилеты, турпакетов и проч. Был удивлен, когда даже в небольшом облцентре в хлебном киоске под домом увидел терминал. И даже на местном рынке в ряде точек можно картой оплатить.
Во Львове на фудкорте в этом году у каждой палатки был терминал с бесконтактной оплатой.
При этом, конечно, на рынках даже в крупных городах по прежнему в основном только наличка, как и почти весь общественный транспорт, а в городах поменьше и не в каждом кафе можно картой оплатить, но все же если в целом по стране - то указанная цифра весьма правдоподобна
Додано: Суб 06 жов, 2018 16:23
Может быть во Львове ситуация с приёмом платёжных карт получше. У нас в Днепре, в самом крупном ТЦ Караван, картой уже почти нигде не расплатиться. Частенько даже в продуктах Ашан выключают терминалы. Возникает вопрос, зачем нужно настолько ненадёжное средство оплаты? Единственная польза - получить кешбек по кредиткам в тех немногих торговых точках, где приём карт ещё не отключили
Додано: Суб 06 жов, 2018 16:31
Re: Тільки чверть покупок українці оплачують картками
Вам в большинстве торговых точек сделают скидку при оплате наличными больше чем тот кешбек, и никакой мороки, кроме разных сетевых точек или аптек, где все закомпьютеризировано.
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