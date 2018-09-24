Тільки чверть покупок українці оплачують картками

Додано: Суб 06 жов, 2018 15:42

freeze написав: Очень сомнительно, что четверть покупок делается через карточки, цифра слишком завышена, это цифра характерна для супермаркетов или для магазинов, но супермаркеты еще не вся жизнь.

Почему же, если речь о чем-то среднем, то вполне может быть. В крупных городах при желании можно практически не пользоваться наличкой. В кофейне рядом как то поинтересовался - какая часть покупок проходит картой - оказалось, почти все, в кассе редко больше пары сотен гривен. В супермаркетах - уже подавляющее большинство оплат карточкой. Всю коммуналку, телефон - давно можно платить с карты. То же касается одежды, обуви, ЖД, авиабилеты, турпакетов и проч. Был удивлен, когда даже в небольшом облцентре в хлебном киоске под домом увидел терминал. И даже на местном рынке в ряде точек можно картой оплатить.Во Львове на фудкорте в этом году у каждой палатки был терминал с бесконтактной оплатой.При этом, конечно, на рынках даже в крупных городах по прежнему в основном только наличка, как и почти весь общественный транспорт, а в городах поменьше и не в каждом кафе можно картой оплатить, но все же если в целом по стране - то указанная цифра весьма правдоподобна