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Українці можуть подорожувати без віз до 90 країн —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 16 вер, 2018 10:12
Пропонуємо до обговорення:
Упродовж останніх чотирьох років світовий рейтинг паспорта громадянина України зріс більш ніж удвічі.
Дивися повний текст Українці можуть подорожувати без віз до 90 країн — Порошенко (інфографіка)
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