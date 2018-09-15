2018 року Європа випередила Японію за кількістю станцій для швидкої зарядки електромобілів. Різниця склала приблизно 500 штук.
Дивися повний текст Європа стала світовим лідером за кількістю зарядних станцій.
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Додано: Нед 16 вер, 2018 10:45
Європа стала світовим лідером за кількістю зарядних станцій
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Дивися повний текст Європа стала світовим лідером за кількістю зарядних станцій.
Додано: Нед 16 вер, 2018 10:45
Порівнюють дупу з пальцем. Що таке Європа і що таке Японія, частина світу та країна. Яка різниця в території, довжині доріг, населенні, кількості авто?
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