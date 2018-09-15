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Європа стала світовим лідером
за кількістю зарядних станцій

Європа стала світовим лідером за кількістю зарядних станцій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 вер, 2018 10:45

Європа стала світовим лідером за кількістю зарядних станцій

Пропонуємо до обговорення:
2018 року Європа випередила Японію за кількістю станцій для швидкої зарядки електромобілів. Різниця склала приблизно 500 штук.

Дивися повний текст Європа стала світовим лідером за кількістю зарядних станцій.
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Повідомлення Додано: Нед 16 вер, 2018 10:45

Порівнюють дупу з пальцем. Що таке Європа і що таке Японія, частина світу та країна. Яка різниця в території, довжині доріг, населенні, кількості авто?
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