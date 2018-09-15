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В "Укравтодорі" розповіли, які дороги відремонтують 2019...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 16 вер, 2018 11:29
Пропонуємо до обговорення:
Наступного року в Україні почнуть масштабний ремонт автодороги "Київ – Одеса"
Дивися повний текст В \"Укравтодорі\" розповіли, які дороги відремонтують 2019 року
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