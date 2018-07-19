RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Німці визначили найнадійніші
кросовери сучасності

Німці визначили найнадійніші кросовери сучасності
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 вер, 2018 11:34

Німці визначили найнадійніші кросовери сучасності

Пропонуємо до обговорення:
Німецьке видання AutoBild провело масштабне дослідження, в рамках якого були визначені найбільш надійні кросовери сучасності. Протягом багаторічних випробувань автомобілі розбиралися буквально до останнього гвинтика.

Дивися повний текст Німці визначили найнадійніші кросовери сучасності.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84523
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 вер, 2018 11:34

Без указания конкретного года выпуска (или диапазона лет), все это ни о чем
Kart
 
Повідомлень: 108
З нами з: 27.09.17
Подякував: 23 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 вер, 2018 11:46

Браво!

то він самий ненадійниЙ то...

>>Kia Sportage – найбільш ненадійний автомобіль

https://news.finance.ua/ua/news/-/43318 ... avtomobili
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2912
З нами з: 01.06.14
Подякував: 170 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ceba, z_temp і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Німці назвали найбільш і найменш надійні вживані автомобілі
R2 » Суб 01 вер, 2018 13:13
6 615
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 вер, 2018 02:27
Kart
Найбільш недорогі в експлуатації кросовери і...
R2 » Нед 26 сер, 2018 17:52
4 302
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 сер, 2018 01:00
Оранжевый-хит сезона
В Україні визначили, які компанії заплатили найбільше...
R2 » Чет 19 лип, 2018 09:03
3 269
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 лип, 2018 12:55
Sunny256

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.