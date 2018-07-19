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Німці визначили найнадійніші кросовери сучасності
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 16 вер, 2018 11:34
Пропонуємо до обговорення:
Німецьке видання AutoBild провело масштабне дослідження, в рамках якого були визначені найбільш надійні кросовери сучасності. Протягом багаторічних випробувань автомобілі розбиралися буквально до останнього гвинтика.
Дивися повний текст Німці визначили найнадійніші кросовери сучасності
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Додано: Нед 16 вер, 2018 11:34
Без указания конкретного года выпуска (или диапазона лет), все это ни о чем
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Додано: Нед 16 вер, 2018 11:46
Браво!
то він самий ненадійниЙ то...
>>Kia Sportage – найбільш ненадійний автомобільhttps://news.finance.ua/ua/news/-/43318 ... avtomobili
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