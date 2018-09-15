Рівень бідності в Україні за підсумками 2017 року збільшився до 27%.
Дивися повний текст В Україні збільшився рівень бідності.
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Додано: Нед 16 вер, 2018 11:48
В Україні збільшився рівень бідності
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Дивися повний текст В Україні збільшився рівень бідності.
Додано: Нед 16 вер, 2018 11:48
Кому война? А ПОПа только богатеет.
Таким образом, суммарно задекларированный главой государства доход за текущий год по состоянию на четверг составляет около 77 миллиона гривен, что почти в 5 раз выше, чем за весь 2017 год, когда его доходы составили 16,3 миллиона гривен.
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Додано: Нед 16 вер, 2018 12:38
Какая разница сколько он задекларировал? В нашей стране это не показатель. Важно др. На сколько он прирастил капитал или нет.
Додано: Нед 16 вер, 2018 12:46
В ведомстве отметили, что в прошлом году, в соответствии с показателями оценки бедности по абсолютному критерию и показателями, характеризующими доходы населения, в целом произошли положительные сдвиги в ситуации с бедностью в Украине. Однако показатели бедности по относительным критериям демонстрируют тенденции к росту.
Вот этот абзац просто шедевральный! Перевожу на понятный - бедных стало меньше, потому то они умерли, или уехали.
Всем знающим математику понятно, что когда абсолютное количество падает при росте относительного (процентного), то это значит, что на 10 украинцев в 2017 пришлось больше бедных, чем в 2015.
Почему так происходит на фоне декларативного роста реальных зарплат и снижения безработицы - стоимость базовых для жизнедеятельности продуктов и услуг растет опережающими темпами. Это в первую очередь газ/тепло, во-вторую - еда.
В дополнение, растет недоступность бесплатных и условно бесплатных услуг - медицины и образования, а также снижается финансирование социальных программ поддержки.
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