В Україні збільшився рівень бідності

Додано: Нед 16 вер, 2018 12:46

В ведомстве отметили, что в прошлом году, в соответствии с показателями оценки бедности по абсолютному критерию и показателями, характеризующими доходы населения, в целом произошли положительные сдвиги в ситуации с бедностью в Украине. Однако показатели бедности по относительным критериям демонстрируют тенденции к росту.



Вот этот абзац просто шедевральный! Перевожу на понятный - бедных стало меньше, потому то они умерли, или уехали.



Всем знающим математику понятно, что когда абсолютное количество падает при росте относительного (процентного), то это значит, что на 10 украинцев в 2017 пришлось больше бедных, чем в 2015.



Почему так происходит на фоне декларативного роста реальных зарплат и снижения безработицы - стоимость базовых для жизнедеятельности продуктов и услуг растет опережающими темпами. Это в первую очередь газ/тепло, во-вторую - еда.



В дополнение, растет недоступность бесплатных и условно бесплатных услуг - медицины и образования, а также снижается финансирование социальных программ поддержки.