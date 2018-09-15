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В Україні збільшився
рівень бідності

В Україні збільшився рівень бідності
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 вер, 2018 11:48

В Україні збільшився рівень бідності

Пропонуємо до обговорення:
Рівень бідності в Україні за підсумками 2017 року збільшився до 27%.

Дивися повний текст В Україні збільшився рівень бідності.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 16 вер, 2018 11:48

Кому война? А ПОПа только богатеет.

Таким образом, суммарно задекларированный главой государства доход за текущий год по состоянию на четверг составляет около 77 миллиона гривен, что почти в 5 раз выше, чем за весь 2017 год, когда его доходы составили 16,3 миллиона гривен.
Источник: http://infocenter-odessa.com
mister-svet
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Повідомлення Додано: Нед 16 вер, 2018 12:38

  mister-svet написав:Таким образом, суммарно задекларированный главой государства доход за текущий год по состоянию на четверг составляет около 77 миллиона гривен, что почти в 5 раз выше, чем за весь 2017 год, когда его доходы составили 16,3 миллиона гривен.
Источник: http://infocenter-odessa.com
Какая разница сколько он задекларировал? В нашей стране это не показатель. Важно др. На сколько он прирастил капитал или нет.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 вер, 2018 12:46

В ведомстве отметили, что в прошлом году, в соответствии с показателями оценки бедности по абсолютному критерию и показателями, характеризующими доходы населения, в целом произошли положительные сдвиги в ситуации с бедностью в Украине. Однако показатели бедности по относительным критериям демонстрируют тенденции к росту.

Вот этот абзац просто шедевральный! Перевожу на понятный - бедных стало меньше, потому то они умерли, или уехали.

Всем знающим математику понятно, что когда абсолютное количество падает при росте относительного (процентного), то это значит, что на 10 украинцев в 2017 пришлось больше бедных, чем в 2015.

Почему так происходит на фоне декларативного роста реальных зарплат и снижения безработицы - стоимость базовых для жизнедеятельности продуктов и услуг растет опережающими темпами. Это в первую очередь газ/тепло, во-вторую - еда.

В дополнение, растет недоступность бесплатных и условно бесплатных услуг - медицины и образования, а также снижается финансирование социальных программ поддержки.
z_temp
 
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