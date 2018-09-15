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"Нафтогаз" з початку року сплатив до бюджету понад 88...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 16 вер, 2018 12:25
Пропонуємо до обговорення:
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" в січні-серпні 2018 року сплатила до державного бюджету близько 88,2 мільярда гривень податків і дивідендів.
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