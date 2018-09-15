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Підтримку Windows 7 продовжать
до 2023 року, але не...

Підтримку Windows 7 продовжать до 2023 року, але не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 16 вер, 2018 13:02

Підтримку Windows 7 продовжать до 2023 року, але не...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія прояснила ситуацію з підтримкою ОС після 14 січня 2020 року.

Дивися повний текст Підтримку Windows 7 продовжать до 2023 року, але не безкоштовно.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 16 вер, 2018 13:02

жадность Microsoft не имеет границ...
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