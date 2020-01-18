Підтримку Windows 7 продовжать до 2023 року, але не...

Додано: Нед 19 січ, 2020 13:06

Как узнал, что Window 7 перестанет поддерживаться, то сразу же разочаровался в этой новости. Было время, когда у мены был старый комп, который ещё на Windows XP работал. А это было в далёком 2006-7 году. Иными словами - это печально. Вот сейчас многие теперь будут переходить на Windows 10 , потому что недавно стало известно, что и windows 8 ( всех ревизий, включая 8.1) , тоже скоро перестанет поддерживаться после 2023 года. . Ибо уже изначально была у меня такая масса перейти на новейшую windows 10. НО это уже решать вам, переходить ли новенькую windows 10 или оставаться Window 7 , пока она ещё пытается что-то там работать