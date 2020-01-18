Компанія прояснила ситуацію з підтримкою ОС після 14 січня 2020 року.
Дивися повний текст Підтримку Windows 7 продовжать до 2023 року, але не безкоштовно.
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Додано: Нед 16 вер, 2018 13:02
Підтримку Windows 7 продовжать до 2023 року, але не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підтримку Windows 7 продовжать до 2023 року, але не безкоштовно.
Додано: Нед 16 вер, 2018 20:00
R2
пфффф...., типа у нас кто-то за винду платит???Даже в гос.учереждениях пиратки стоят) Сам такой, и на лептопах имею 7 и 10 виндоусы) Не собираюсь платить.Благо мы не в США, у нас за пиратку штрафа не будет
Додано: Нед 16 вер, 2018 20:25
Платить за офисные приложения имея доступ к широкополосному интернету и используя их не более чем как печатную машинку или прочего примитивизма, есть куча бесплатных облачных сервисов
P.s. Суть конечно в другом что у нас 80% не за что не платит даже за платное
Додано: Пон 17 вер, 2018 11:17
Есть и не гос. компании которые платят. Было бы желание и возможности.
Гос. предприятия заставили покупать лицензии, что-бы США санкции не наложило (не все купили, но покупок было много).
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Суб 22 вер, 2018 14:13
Re: Підтримку Windows 7 продовжать до 2023 року, але не...
Платят. Все серьезные компании с лицензионным ПО. Да и в госконторах понемногу ставят лицензионное.
Додано: Нед 19 січ, 2020 13:06
Как узнал, что Window 7 перестанет поддерживаться, то сразу же разочаровался в этой новости. Было время, когда у мены был старый комп, который ещё на Windows XP работал. А это было в далёком 2006-7 году. Иными словами - это печально. Вот сейчас многие теперь будут переходить на Windows 10 , потому что недавно стало известно, что и windows 8 ( всех ревизий, включая 8.1) , тоже скоро перестанет поддерживаться после 2023 года. . Ибо уже изначально была у меня такая масса перейти на новейшую windows 10. НО это уже решать вам, переходить ли новенькую windows 10 или оставаться Window 7 , пока она ещё пытается что-то там работать
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