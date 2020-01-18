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Підтримку Windows 7 продовжать
до 2023 року, але не...

Підтримку Windows 7 продовжать до 2023 року, але не...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 вер, 2018 13:02

Підтримку Windows 7 продовжать до 2023 року, але не...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія прояснила ситуацію з підтримкою ОС після 14 січня 2020 року.

Дивися повний текст Підтримку Windows 7 продовжать до 2023 року, але не безкоштовно.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 16 вер, 2018 20:00

R2
пфффф...., типа у нас кто-то за винду платит???Даже в гос.учереждениях пиратки стоят) Сам такой, и на лептопах имею 7 и 10 виндоусы) Не собираюсь платить.Благо мы не в США, у нас за пиратку штрафа не будет :mrgreen: :lol:
greenback1996
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Повідомлення Додано: Нед 16 вер, 2018 20:25

Платить за офисные приложения имея доступ к широкополосному интернету и используя их не более чем как печатную машинку или прочего примитивизма, есть куча бесплатных облачных сервисов
P.s. Суть конечно в другом что у нас 80% не за что не платит даже за платное
kandrey1v
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Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 11:17

  greenback1996 написав:R2
пфффф...., типа у нас кто-то за винду платит???Даже в гос.учереждениях пиратки стоят) Сам такой, и на лептопах имею 7 и 10 виндоусы) Не собираюсь платить.Благо мы не в США, у нас за пиратку штрафа не будет :mrgreen: :lol:

Есть и не гос. компании которые платят. Было бы желание и возможности.
Гос. предприятия заставили покупать лицензии, что-бы США санкции не наложило (не все купили, но покупок было много).
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Суб 22 вер, 2018 14:13

Re: Підтримку Windows 7 продовжать до 2023 року, але не...

greenback1996 написав:R2
пфффф...., типа у нас кто-то за винду платит???Даже в гос.учереждениях пиратки стоят) Сам такой, и на лептопах имею 7 и 10 виндоусы) Не собираюсь платить.Благо мы не в США, у нас за пиратку штрафа не будет :mrgreen:
Платят. Все серьезные компании с лицензионным ПО. Да и в госконторах понемногу ставят лицензионное.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 13:06

Как узнал, что Window 7 перестанет поддерживаться, то сразу же разочаровался в этой новости. Было время, когда у мены был старый комп, который ещё на Windows XP работал. А это было в далёком 2006-7 году. Иными словами - это печально. Вот сейчас многие теперь будут переходить на Windows 10 , потому что недавно стало известно, что и windows 8 ( всех ревизий, включая 8.1) , тоже скоро перестанет поддерживаться после 2023 года. . Ибо уже изначально была у меня такая масса перейти на новейшую windows 10. НО это уже решать вам, переходить ли новенькую windows 10 или оставаться Window 7 , пока она ещё пытается что-то там работать
podvysotsky2000
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