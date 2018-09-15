Буде піднята зарплата тим, хто працює в бюджетній сфері, але не на державній службі
Дивися повний текст У ВР пояснили, чому в 2019 році держслужбовцям \"заморозять\" зарплати.
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Додано: Нед 16 вер, 2018 15:42
У ВР пояснили, чому в 2019 році держслужбовцям...
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Дивися повний текст У ВР пояснили, чому в 2019 році держслужбовцям \"заморозять\" зарплати.
Додано: Нед 16 вер, 2018 15:42
Від тривалих обіцянок нинішньої влади зарплати бюджетникам не зростають трохи більше ніж взагалі.
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