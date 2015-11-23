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5 Евро на карту MasterCard
Не вкладывая ни копейки.

5 Евро на карту MasterCard Не вкладывая ни копейки.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Нед 16 вер, 2018 17:33

5 Евро на карту MasterCard Не вкладывая ни копейки.

Если Вы все сделаете правильно, то сможете вывести 5 Евро на карту MasterCard А КРОМЕ ТОГО ПОЛУЧИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБОТКА В САМОМ ПРИЛОЖЕНИИ :)Не вкладывая ни копейки.
подарочный промо- код на 5евро ZUL-Z8J
Требования к исполнителям:

1. Наличие смартфона на Android или IOS
2. Возраст не моложе 16 лет
3. Паспорт с машиночитаемой MRZ зоной (есть почти у всех), или загранпаспорт, как это выглядит смотрите здесь: https://pp.userapi.com/c851520/v851520353/13a6/CRTNl0..

Инструкция по выполнению:

1. Устанавливаем на смартфон приложение Dukascopy Connect 911 находим в маркете или по ссылке:

Для Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com..

Для IOS: https://itunes.apple.com/lv/app/dukascopy-connect-911..

2. Регистрируемся в приложении и вводим подарочный промо- код на 5евро ZUL-Z8J
3. Прямо из приложения открываем счет в швейцарском банке
Счет бесплатный, плата за обслуживание не взимается. Для этого необходимо в приложении нажать BANK" -> Заполните заявку латинскими буквами и отправьте. Указывайте свои реальные данные при заполнении. На почту придет уведомление о том что вы подали заявку на открытие счета.

4. Пройти верификацию.
Займет не более 5 минут. В приложении нажмите "BANK" - Связь с Банком. В чате напишите, что хотите пройти видеоидентификацию. В течении нескольких минут вам нужно принять видеозвонок. В процессе видеозвонка будет сфотографирован ваш паспорт. Все это необходимо что бы вы стали подтвержденным владельцем банковского счета. Банк имеет все необходимые лицензии Швейцарии, поэтому вы можете не беспокоиться предоставлять свои данные. Проверить лицензию вы можете на официальном сайте государственного регулятора Швейцарии FINMA. Ваши данные надежно защищены. Как только пройдете видеоидентификацию и вас проверят, то в течении суток вам гарантированно начислят 5 евро, которые вы сможете вывести на вашу банковскую карту.!
Если у вас возникли вопросы или есть сложности в выполнении не стесняйтесь обращаться сюда или 0937424160 или https://vk.com/dron_1925
leha9111
 
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