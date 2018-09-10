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Президент BitPay розповів, коли
біткойн почне знову зростати

Президент BitPay розповів, коли біткойн почне знову зростати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 00:44

Президент BitPay розповів, коли біткойн почне знову зростати

Пропонуємо до обговорення:
Сонні Сінгх, комерційний директор BitPay Inc., у недавньому інтерв'ю для Bloomberg розповів про те, коли, на його думку, курс біткойна відновиться.

Дивися повний текст Президент BitPay розповів, коли біткойн почне знову зростати.
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