У січні-липні 2018 негативне сальдо склало $4,1 млрд, що в 1,5 разу більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Дивися повний текст Україна наторгувала \"в мінус\" на $4 млрд.
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Додано: Пон 17 вер, 2018 08:01
Україна наторгувала "в мінус" на $4 млрд
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Дивися повний текст Україна наторгувала \"в мінус\" на $4 млрд.
Додано: Пон 17 вер, 2018 08:22
Виноват слишком высокий курс гривны,не верите мне, спросите у наших экспертов
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