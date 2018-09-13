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Україна наторгувала
"в мінус" на $4 млрд

Україна наторгувала "в мінус" на $4 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 08:01

Україна наторгувала "в мінус" на $4 млрд

Пропонуємо до обговорення:
У січні-липні 2018 негативне сальдо склало $4,1 млрд, що в 1,5 разу більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Дивися повний текст Україна наторгувала \"в мінус\" на $4 млрд.
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Так стран в мире меньше чем 212? или сюда включили ЛНР И ДНР
bicho
 
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Виноват слишком высокий курс гривны,не верите мне, спросите у наших экспертов
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