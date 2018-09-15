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Світовий банк: видатки України на освіту - одні з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 вер, 2018 08:25
Пропонуємо до обговорення:
Директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен висловила думку, що новий закон «Про освіту» став перспективним початком вирішення системних проблем в освітній сфері України.
Дивися повний текст Світовий банк: видатки України на освіту - одні з найвищих у світі
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Додано: Пон 17 вер, 2018 08:26
Неэффективно тратятся деньги на высшее образование. С средним все более менее. Кроме того что немного воруют их как и все в стране.
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