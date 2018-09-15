RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Світовий банк: видатки
України на освіту - одні з...

Світовий банк: видатки України на освіту - одні з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 08:25

Світовий банк: видатки України на освіту - одні з...

Пропонуємо до обговорення:
Директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен висловила думку, що новий закон «Про освіту» став перспективним початком вирішення системних проблем в освітній сфері України.

Дивися повний текст Світовий банк: видатки України на освіту - одні з найвищих у світі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84527
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 08:26

Неэффективно тратятся деньги на высшее образование. С средним все более менее. Кроме того что немного воруют их как и все в стране.
otg
 
Повідомлень: 2059
З нами з: 14.08.16
Подякував: 38 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко заперечує можливість дефолту України в 2019 році 1, 2
R2 » П'ят 14 вер, 2018 11:29
17 630
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 вер, 2018 09:57
priem_metalla86
Суд заборонив Омеляну виїжджати з України 1, 2
R2 » П'ят 14 вер, 2018 14:18
19 753
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 вер, 2018 23:20
Тракторист
Мінфін прокоментував виграш України апеляції щодо "боргу...
R2 » П'ят 14 вер, 2018 17:26
2 81
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 вер, 2018 18:24
cccp30000

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (61129)
17.09.2018 09:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.