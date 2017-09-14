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Експерт розповів, скільки
втратить Україна після запуску...

Експерт розповів, скільки втратить Україна після запуску...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 09:34

Експерт розповів, скільки втратить Україна після запуску...

Пропонуємо до обговорення:
Для України це буде величезна втрата.

Дивися повний текст Експерт розповів, скільки втратить Україна після запуску газопроводу \"Північний потік-2\".
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 09:34

В чем угроза безопасности Северного потока-2 для Европы? Сплошные плюсы для Европы, для Украины минус в казну.
Но вы, дорогие народные избранники, определитесь. Вы с Россией воюете или ведёте совместный бизнес, ведь оборот укр-рос по прежнему самый большой.
Не смешите. Представьте, если бы Сталин жаловался на Гитлера, который перестал гнать газ через СССР.))
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 09:46

priem_metalla86
У них бизнес , а «война» для порохоботов.
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Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 09:50

  priem_metalla86 написав:В чем угроза безопасности Северного потока-2 для Европы? Сплошные плюсы для Европы, для Украины минус в казну.
Но вы, дорогие народные избранники, определитесь. Вы с Россией воюете или ведёте совместный бизнес, ведь оборот укр-рос по прежнему самый большой.
Не смешите. Представьте, если бы Сталин жаловался на Гитлера, который перестал гнать газ через СССР.))

Украина не жалуется, а защищает свои интересы. Во-вторых, Сталин бы уже прекратил транзит, а не ждал постройки СП-2,если война, то какие контракты? Плюсов для ЕС -нет никаких от СП2-выбрашенные 15 млрд.евро, которые не увеличивают поставки в ЕС - какие плюсы? Такой откровенный русский бред. Окупаемость проекта более 20 лет. В чем плюсы?
laa1999
 
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