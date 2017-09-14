Для України це буде величезна втрата.
Дивися повний текст Експерт розповів, скільки втратить Україна після запуску газопроводу \"Північний потік-2\".
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Додано: Пон 17 вер, 2018 09:34
Експерт розповів, скільки втратить Україна після запуску...
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Дивися повний текст Експерт розповів, скільки втратить Україна після запуску газопроводу \"Північний потік-2\".
Додано: Пон 17 вер, 2018 09:34
В чем угроза безопасности Северного потока-2 для Европы? Сплошные плюсы для Европы, для Украины минус в казну.
Но вы, дорогие народные избранники, определитесь. Вы с Россией воюете или ведёте совместный бизнес, ведь оборот укр-рос по прежнему самый большой.
Не смешите. Представьте, если бы Сталин жаловался на Гитлера, который перестал гнать газ через СССР.))
Додано: Пон 17 вер, 2018 09:50
Украина не жалуется, а защищает свои интересы. Во-вторых, Сталин бы уже прекратил транзит, а не ждал постройки СП-2,если война, то какие контракты? Плюсов для ЕС -нет никаких от СП2-выбрашенные 15 млрд.евро, которые не увеличивают поставки в ЕС - какие плюсы? Такой откровенный русский бред. Окупаемость проекта более 20 лет. В чем плюсы?
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