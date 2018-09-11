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Хабарі при отриманні дозволів
на будівництво зросли в...

Хабарі при отриманні дозволів на будівництво зросли в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 10:11

Хабарі при отриманні дозволів на будівництво зросли в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявляє ТСН.uа з посиланням на заяву генпрокурора Юрія Луценка під час його звернення до керівників підрозділів Державної архітектурної будівельної інспекції.

Дивися повний текст Хабарі при отриманні дозволів на будівництво зросли в рази – Луценко.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 10:12

А какое поле для идей.

Можно ввести отчисление со взятки в фонд прокуратуры.
Можно увеличить процент налога со взяток.
Можно ввести государственное регулирование взяток.
heavensfeel
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 11:18

Официально заявил по повышении размера залога в четыре раза.
slonslon
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