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Хабарі при отриманні дозволів на будівництво зросли в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 вер, 2018 10:11
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявляє ТСН.uа з посиланням на заяву генпрокурора Юрія Луценка під час його звернення до керівників підрозділів Державної архітектурної будівельної інспекції.
Дивися повний текст Хабарі при отриманні дозволів на будівництво зросли в рази – Луценко
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Додано: Пон 17 вер, 2018 10:12
А какое поле для идей.
Можно ввести отчисление со взятки в фонд прокуратуры.
Можно увеличить процент налога со взяток.
Можно ввести государственное регулирование взяток.
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Додано: Пон 17 вер, 2018 11:18
Официально заявил по повышении размера залога в четыре раза.
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