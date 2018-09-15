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Порошенко назвав три сфери, у
які зайшли потужні інвестиції

Порошенко назвав три сфери, у які зайшли потужні інвестиції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 10:38

Порошенко назвав три сфери, у які зайшли потужні інвестиції

Пропонуємо до обговорення:
Інвестиції в сферу відновлювальної енергетики, аграрний сектор та роздрібну торгівлю залучила наша країна за останні тижні.

Дивися повний текст Порошенко назвав три сфери, у які зайшли потужні інвестиції.
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