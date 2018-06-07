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Єврокомісія сподівається
на збереження транзиту...

Єврокомісія сподівається на збереження транзиту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 11:18

Єврокомісія сподівається на збереження транзиту...

Пропонуємо до обговорення:
Заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович у понеділок заявив, що в ЄС сподіваються на збереження транзиту російського газу в Європу через Україну після 2019 року.

Дивися повний текст Єврокомісія сподівається на збереження транзиту російського газу через Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 11:18

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rytton
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