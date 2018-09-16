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Росію зобов'язали заплатити
Україні $1,5 млн за суд щодо...

Росію зобов'язали заплатити Україні $1,5 млн за суд щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 11:26

Росію зобов'язали заплатити Україні $1,5 млн за суд щодо...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі Міністерства фінансів України.

Дивися повний текст Росію зобов'язали заплатити Україні $1,5 млн за суд щодо \"боргу Януковича\".
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 11:26

"в сумме 11,16 млн фунтов стерлингов. Сейчас – это около $1,5 млн."

може 1,116 млн фунтов стерлінгов
Betis_ck
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