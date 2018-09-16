Про це повідомили в прес-службі Міністерства фінансів України.
Дивися повний текст Росію зобов'язали заплатити Україні $1,5 млн за суд щодо \"боргу Януковича\".
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Додано: Пон 17 вер, 2018 11:26
Росію зобов'язали заплатити Україні $1,5 млн за суд щодо...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Росію зобов'язали заплатити Україні $1,5 млн за суд щодо \"боргу Януковича\".
Додано: Пон 17 вер, 2018 11:26
"в сумме 11,16 млн фунтов стерлингов. Сейчас – это около $1,5 млн."
може 1,116 млн фунтов стерлінгов
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