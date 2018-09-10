Про це delo.ua заявив в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.
Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" замінить електрички на автобуси на непопулярних напрямках.
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Додано: Пон 17 вер, 2018 12:38
"Укрзалізниця" замінить електрички на автобуси на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" замінить електрички на автобуси на непопулярних напрямках.
Додано: Пон 17 вер, 2018 12:38
"в пригородном сообщении действующие тарифы на пассажирские перевозки пока ниже себестоимости в среднем в 7-8 раз."
Не верю!
Додано: Пон 17 вер, 2018 12:53
Кравцову еще бы не забыть проверить, на всех ли непопулярных маршрутах в прямом смысле есть дорожное полотно для запуска автобусов.
Есть подозрение, что единственной альтернативой электричкам там может быть лишь гусеничный транспорт
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