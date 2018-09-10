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"Укрзалізниця" замінить
електрички на автобуси на...

"Укрзалізниця" замінить електрички на автобуси на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 12:38

"Укрзалізниця" замінить електрички на автобуси на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це delo.ua заявив в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" замінить електрички на автобуси на непопулярних напрямках.
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Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 12:38

"в пригородном сообщении действующие тарифы на пассажирские перевозки пока ниже себестоимости в среднем в 7-8 раз."
Не верю!
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Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 12:53

Кравцову еще бы не забыть проверить, на всех ли непопулярных маршрутах в прямом смысле есть дорожное полотно для запуска автобусов.

Есть подозрение, что единственной альтернативой электричкам там может быть лишь гусеничный транспорт :mrgreen:
zРадио
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