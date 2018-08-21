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ДФС викрила одну зі схем
контрабанди лісу-кругляку до...

ДФС викрила одну зі схем контрабанди лісу-кругляку до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 13:02

ДФС викрила одну зі схем контрабанди лісу-кругляку до...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили у Державній фіскальній службі.

Дивися повний текст ДФС викрила одну зі схем контрабанди лісу-кругляку до Румунії.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 13:02

и наверняка уже сидят все фигуранты, деньги возвращены в казну... новость шлак...
Cactus
 
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