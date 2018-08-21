Про це повідомили у Державній фіскальній службі.
Дивися повний текст ДФС викрила одну зі схем контрабанди лісу-кругляку до Румунії.
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Додано: Пон 17 вер, 2018 13:02
ДФС викрила одну зі схем контрабанди лісу-кругляку до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ДФС викрила одну зі схем контрабанди лісу-кругляку до Румунії.
Додано: Пон 17 вер, 2018 13:02
и наверняка уже сидят все фигуранты, деньги возвращены в казну... новость шлак...
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