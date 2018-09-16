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Порошенко ввів у дію рішення про припинення договору про...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 вер, 2018 13:17
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко підписав указ "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 вересня 2018 "Про Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією".
Дивися повний текст Порошенко ввів у дію рішення про припинення договору про дружбу між Україною і Росією
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Додано: Пон 17 вер, 2018 13:17
А как же заводик и магазины по всей территории вражин???
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Додано: Пон 17 вер, 2018 13:21
А до этого 5 лет "нельзя было".
Ну да, до выборов было ещё долго.
А так глядишь за месяц до выборов и войну "войной" назовут. И введут ВП. Чтоб выборы не проводить
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Додано: Пон 17 вер, 2018 13:24
Все, что стороны гарантировали друг друг этим договором, уже давно нарушено, поэтому какого-то юридического, дипломатического и экономического смысла он не несет. Что есть, что нет.
Но Порошенко, конечно же, берег церемонию разорвания до старта предвыборной кампании. Какие-то очки, вероятно, сможет взять
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Додано: Пон 17 вер, 2018 13:28
Ну и слава богу.
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Додано: Пон 17 вер, 2018 13:30
тут давеча разразился хор "журналистов" и "экспертов" о том что Порох - кандидат Кремля, а он ишь какой подлый оказался. Или Кремль такой хитрый что решил своего кандидата тщательнее легендировать. Приказал разорвать все договоры, отыметь Газпром во всех судах, взорвать Курощупа, санкционный накал не снижать... круто. Ниибическая многоходовочка, браво!
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Додано: Пон 17 вер, 2018 13:31
А ведь молодец? Экономику поднял, реформы провел, врагов государства наказал! Теперь и на выборы можно.
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Додано: Пон 17 вер, 2018 13:32
Не прошло и 3-х лет.
Хотя нет. Подождите ...
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Додано: Пон 17 вер, 2018 13:32
Если точнее, то не "прекратил", а просто "не стал продлевать" договор. Значит, 4 года мы с Рашкой вроде бы как "дружили", а сейчас решили дружбу не продлевать.
Крым, Донбасс - мелочи, главное - выборы!
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Додано: Пон 17 вер, 2018 13:51
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Нельзя было, мой зрадофильский друг, потому что расторжение и непродление это разные вещи.
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