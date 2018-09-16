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Порошенко ввів у дію рішення про припинення договору про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 вер, 2018 13:22
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко підписав указ "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 вересня 2018 "Про Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією".
Дивися повний текст Порошенко ввів у дію рішення про припинення договору про дружбу між Україною і Росією
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