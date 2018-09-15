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Стало відомо, коли добудують київську станцію метро...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 вер, 2018 13:33
Пропонуємо до обговорення:
Станцію київського метрополітену "Львівська брама" добудують до 2025 року.
Дивися повний текст Стало відомо, коли добудують київську станцію метро \"Львівська брама\"
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Додано: Пон 17 вер, 2018 13:33
достроят до 2025 года. Из четырех цифр не верю только в первую !
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