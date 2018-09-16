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Російський держбанк
пригрозив Україні арбітражем

Російський держбанк пригрозив Україні арбітражем
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 14:50

Російський держбанк пригрозив Україні арбітражем

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили агентству Інтерфакс у прес-службі ВЕБа.

Дивися повний текст Російський держбанк пригрозив Україні арбітражем.
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