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Вартість перереєстрації
авто за новими правилами

Вартість перереєстрації авто за новими правилами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 15:41

Вартість перереєстрації авто за новими правилами

Пропонуємо до обговорення:
Наприкінці серпня Кабмін ухвалияв постанову, яка спрощує реєстрацію транспортних засобів.

Дивися повний текст Вартість перереєстрації авто за новими правилами.
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Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 15:42

Еще могу понять обоснованность военного сбора (хотя он уже за эту машину заплачен). Но обоснованность налога на доход, лично у меня вызывает огромнейшее сомнение: ладно б я в течении года рализовывал бы пяток машин, тогда - вопросов нет. Но если я продал одну за 5-10 лет, купленную официально, с уплатой всех налогов и сборов - то о чем они шепчут... А мне переплаченный НДС вернуть не хотят? А может наоборот, и его еще уплатить - ПРОДАЖА ж как ни как?! Только и думают: где б еще копейку с пересичного срубить.
Radon
 
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