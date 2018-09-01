Наприкінці серпня Кабмін ухвалияв постанову, яка спрощує реєстрацію транспортних засобів.
Дивися повний текст Вартість перереєстрації авто за новими правилами.
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Додано: Пон 17 вер, 2018 15:41
Вартість перереєстрації авто за новими правилами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вартість перереєстрації авто за новими правилами.
Додано: Пон 17 вер, 2018 15:42
Еще могу понять обоснованность военного сбора (хотя он уже за эту машину заплачен). Но обоснованность налога на доход, лично у меня вызывает огромнейшее сомнение: ладно б я в течении года рализовывал бы пяток машин, тогда - вопросов нет. Но если я продал одну за 5-10 лет, купленную официально, с уплатой всех налогов и сборов - то о чем они шепчут... А мне переплаченный НДС вернуть не хотят? А может наоборот, и его еще уплатить - ПРОДАЖА ж как ни как?! Только и думают: где б еще копейку с пересичного срубить.
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