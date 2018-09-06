Про це повідомило Державне інформаційне агентство країни.
Дивися повний текст У Туркменістані запустили конкурента для ОПЗ і хімзаводів Фірташа.
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Додано: Пон 17 вер, 2018 16:09
У Туркменістані запустили конкурента для ОПЗ і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Туркменістані запустили конкурента для ОПЗ і хімзаводів Фірташа.
Додано: Пон 17 вер, 2018 16:09
Ну для ОПЗ сейчас главные конкуренты это пункты по приемке вторчермета.
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