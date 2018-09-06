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У Туркменістані запустили
конкурента для ОПЗ і...

У Туркменістані запустили конкурента для ОПЗ і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 16:09

У Туркменістані запустили конкурента для ОПЗ і...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомило Державне інформаційне агентство країни.

Дивися повний текст У Туркменістані запустили конкурента для ОПЗ і хімзаводів Фірташа.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 16:09

Ну для ОПЗ сейчас главные конкуренты это пункты по приемке вторчермета.
vitali_kalinin
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