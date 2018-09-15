Українська компанія "Татра-Юг" планує приступити до випуску повністю низькопідлогових трамваїв.
Дивися повний текст Українська компанія показала, яким буде перший низькопідлоговий трамвай (фото).
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Додано: Пон 17 вер, 2018 16:45
Українська компанія показала, яким буде перший...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українська компанія показала, яким буде перший низькопідлоговий трамвай (фото).
Додано: Пон 17 вер, 2018 16:45
Трясця, чому ця компанія досі не перейменована?
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