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Українська компанія показала,
яким буде перший...

Українська компанія показала, яким буде перший...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 16:45

Українська компанія показала, яким буде перший...

Пропонуємо до обговорення:
Українська компанія "Татра-Юг" планує приступити до випуску повністю низькопідлогових трамваїв.

Дивися повний текст Українська компанія показала, яким буде перший низькопідлоговий трамвай (фото).
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Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 16:45

Українська компанія “Татра-Юг”

Трясця, чому ця компанія досі не перейменована?
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