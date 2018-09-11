Про це йдеться в обґрунтуванні до статей законопроекту про Держбюджет-2019.
Дивися повний текст Фонд гарантування вкладів попросить уряд про додаткові 14 млрд.
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Додано: Пон 17 вер, 2018 16:46
Фонд гарантування вкладів попросить уряд про додаткові...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фонд гарантування вкладів попросить уряд про додаткові 14 млрд.
Додано: Пон 17 вер, 2018 16:47
Це якийсь оксюморон. "Можливо" і "не менше". Тобто або потребуватиме 14 млрд, або не потребуватиме нічого?
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