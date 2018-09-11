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Фонд гарантування вкладів
попросить уряд про додаткові...

Фонд гарантування вкладів попросить уряд про додаткові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 16:46

Фонд гарантування вкладів попросить уряд про додаткові...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в обґрунтуванні до статей законопроекту про Держбюджет-2019.

Дивися повний текст Фонд гарантування вкладів попросить уряд про додаткові 14 млрд.
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Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 16:47

можливо, потребуватиме додаткового фінансування в сумі не менше 14 млрд гривень

Це якийсь оксюморон. "Можливо" і "не менше". Тобто або потребуватиме 14 млрд, або не потребуватиме нічого?
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