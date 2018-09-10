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Заборона викладки сигарет
на вітринах може обійтися...

Заборона викладки сигарет на вітринах може обійтися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 17:28

Заборона викладки сигарет на вітринах може обійтися...

Пропонуємо до обговорення:
На цьому сесійному тижні планується розгляд законопроекту №4030а, який пропонує ввести заборону на викладку тютюнових виробів на вітринах кіосків і магазинів.

Дивися повний текст Заборона викладки сигарет на вітринах може обійтися бюджету в 4 млрд грн (інфографіка).
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о. вже джинса пішла.
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