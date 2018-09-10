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ПФУ обіцяє з першого
грудня перерахувати пенсії

ПФУ обіцяє з першого грудня перерахувати пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 20:38

ПФУ обіцяє з першого грудня перерахувати пенсії

Пропонуємо до обговорення:
У зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму в Україні з 1 грудня 2018 року буде проведено перерахунок пенсій.

Дивися повний текст ПФУ обіцяє з першого грудня перерахувати пенсії.
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