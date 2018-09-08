Венчурний інвестор Тім Дрейпер заявив в інтерв'ю для DealStreetAsia, що загальна капіталізація криптовалютного ринку досягне 80 трильйонів доларів в найближчі 15 років.
Дивися повний текст Капіталізація криптовалютного ринку досягне $80 трлн.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 вер, 2018 20:49
Капіталізація криптовалютного ринку досягне $80 трлн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Капіталізація криптовалютного ринку досягне $80 трлн.
Додано: Пон 17 вер, 2018 20:49
Вероятнее всего, что достигнет - технология впечатляющая, и оттянет на себе бОльшую часть функций современных фиатных денег.
Но взлетят ли до таких высот текущие проекты, включая биткоин, или это будут новые едва появившиеся / вовсе пока не появившиеся - большой вопрос.
Кто помнит мессенджер ICQ и соцсеть MySpace? А они появились существенно раньше WhatsApp и FB...
Додано: Пон 17 вер, 2018 20:57
Re: Капіталізація криптовалютного ринку досягне $80 трлн
Не знаю, что насчёт 80 трлн. Но то что биток в недалеком будущем возьмёт планку 100000$ это очевидно.
|