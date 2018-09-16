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МАУ в 2019 році запустить рейси за трьома новими напрямками
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 вер, 2018 21:34
Пропонуємо до обговорення:
Компанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) розширить географію польотів влітку 2019 року, запустивши прямі рейси до Ізміра, Софії, Бухареста.
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Додано: Пон 17 вер, 2018 21:34
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