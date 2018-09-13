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США виділять Ізраїлю $38 млрд на зміцнення оборони
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 вер, 2018 21:39
Пропонуємо до обговорення:
Конгрес Сполучених Штатів затвердив закон, що гарантує надання Ізраїлю оборонної допомоги на загальну суму 38 млрд доларів протягом десяти років.
Дивися повний текст США виділять Ізраїлю $38 млрд на зміцнення оборони
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Додано: Пон 17 вер, 2018 21:39
Ух, нам би таку допомогу! Років за 5, сподіваюсь , будемо готові і ми після реформ(прости,Господи, за замилену фразу)
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maxprofit
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Додано: Пон 17 вер, 2018 22:02
Реформа - это политкорректное название очередного дурацкого эксперимента
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Додано: Пон 17 вер, 2018 22:09
maxprofit написав:
Ух, нам би таку допомогу! Років за 5, сподіваюсь , будемо готові і ми після реформ(прости,Господи, за замилену фразу)
Вам бы только помощь подавай, а вы знай себе стараться раздвигай пошире ягодицы...
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Cactus
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Додано: Пон 17 вер, 2018 22:18
Cactus написав: maxprofit написав:
Ух, нам би таку допомогу! Років за 5, сподіваюсь , будемо готові і ми після реформ(прости,Господи, за замилену фразу)
Вам бы только помощь подавай, а вы знай себе стараться раздвигай пошире ягодицы...
Какая интересная проекция... или это выстраданный опыт?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Пон 17 вер, 2018 22:25
Sommer написав: Cactus написав: maxprofit написав:
Ух, нам би таку допомогу! Років за 5, сподіваюсь , будемо готові і ми після реформ(прости,Господи, за замилену фразу)
Вам бы только помощь подавай, а вы знай себе стараться раздвигай пошире ягодицы...
Какая интересная проекция... или это выстраданный опыт?
это реальность происходящего выраженная словами.
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Cactus
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Додано: Пон 17 вер, 2018 22:53
Израиль это шило в заднице у арабского мира. Можно так сказать 51-й штат Америки.
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p_a_l
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