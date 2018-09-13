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США виділять Ізраїлю $38
млрд на зміцнення оборони

США виділять Ізраїлю $38 млрд на зміцнення оборони
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 21:39

США виділять Ізраїлю $38 млрд на зміцнення оборони

Пропонуємо до обговорення:
Конгрес Сполучених Штатів затвердив закон, що гарантує надання Ізраїлю оборонної допомоги на загальну суму 38 млрд доларів протягом десяти років.

Дивися повний текст США виділять Ізраїлю $38 млрд на зміцнення оборони.
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Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 21:39

Ух, нам би таку допомогу! Років за 5, сподіваюсь , будемо готові і ми після реформ(прости,Господи, за замилену фразу)
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 22:02

Реформа - это политкорректное название очередного дурацкого эксперимента
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Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 22:09

  maxprofit написав:Ух, нам би таку допомогу! Років за 5, сподіваюсь , будемо готові і ми після реформ(прости,Господи, за замилену фразу)


Вам бы только помощь подавай, а вы знай себе стараться раздвигай пошире ягодицы...
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 22:18

  Cactus написав:
  maxprofit написав:Ух, нам би таку допомогу! Років за 5, сподіваюсь , будемо готові і ми після реформ(прости,Господи, за замилену фразу)


Вам бы только помощь подавай, а вы знай себе стараться раздвигай пошире ягодицы...


Какая интересная проекция... или это выстраданный опыт?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 22:25

  Sommer написав:
  Cactus написав:
  maxprofit написав:Ух, нам би таку допомогу! Років за 5, сподіваюсь , будемо готові і ми після реформ(прости,Господи, за замилену фразу)


Вам бы только помощь подавай, а вы знай себе стараться раздвигай пошире ягодицы...


Какая интересная проекция... или это выстраданный опыт?


это реальность происходящего выраженная словами.
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 22:53

Re: США виділять Ізраїлю $38 млрд на зміцнення оборони

Израиль это шило в заднице у арабского мира. Можно так сказать 51-й штат Америки.
p_a_l
 
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